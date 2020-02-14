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26.dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

14 ile 25 Ekim tarihleri aralığında başvuru işlemlerinin tamamlandığı sonuçları merakla bekleniyor. Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden yayınlanacak olan sonuçlar için geri sayım başladı. Konu ile ilgili araştırma yapan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Polis yetiştirme kurumu olarak kabul edilen, 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okulu 26.dönem ne zaman açıklanacak? Sınavlar nasıl yapılıyor? İşte POMEM sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:19 ABONE OL
26.dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM polis alımı mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini yakından ilgilendiren mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Ekim ayında başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasını heyecan içerisinde bekliyor. Polis yetiştirme kurumu olarak kabul edilen, 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı yatılı polis okulu olarak kabul edilen 26.dönem açıklandı mı? Buna göre; sınavlar nasıl yapılıyor? Ön sağlık kontrolü için hangi işlemler geçerli oluyor? Merakla beklenen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI 2020

Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Konuya yönelik detaylı bilgilere ve sonuç sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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26.dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM polis alımı mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
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