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2020 ne zaman yapılacak? EGM PA ile Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve tarihleri belirlendi mi?

Polis Akademisi ve Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan 2020 için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Ankara Emniyet Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamanın ardından adaylar alımların yapılacağı o tarih için geri sayıma başladı. Açıklamada 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik bir alımdan söz etmişti. Bunun üzerine ise " alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu vatandaşların gündemine geldi. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 00:28 ABONE OL
Bekçi alımı 2020 ne zaman yapılacak? EGM PA ile Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve tarihleri belirlendi mi?

2020 yılında ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacağı binlerce adayın gündemindeki yerini alırken Ankara Genel Müdürü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında bu yıl 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik bir alım yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yapılacak olan son dakika duyurularına çevrildi. " alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Haberimizin devamından 2020 Bekçi alımı ile ilgili yapılan son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz...

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Bekçi alımı 2020 ne zaman yapılacak? EGM PA ile Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve tarihleri belirlendi mi?
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