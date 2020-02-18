Bekçi alımı 2020 ne zaman, tarih belli oldu mu? PA EGM Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte tüm gelişmeler...

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan 2020 bekçi alımı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Ankara Emniyet Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamanın ardından adaylar alımların yapılacağı o tarih için geri sayıma başladı. Açıklamada 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik bir alımdan söz etmişti. Bunun üzerine ise "2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu vatandaşların gündemine geldi. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" ifadelerini kullandı.

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