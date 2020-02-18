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mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26.Dönem sorgula!

mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçları bekleyen adaylar güncel olarak siteyi takip ederken gelecek resmi açıklamayı bekliyorlar. 14-25 Ekim tarihleri aralığında başvuru işlemlerinin tamamlandığı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Polis yetiştirme kurumu olarak bilinen, 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okulu 26.Dönem ? Haberimizin içerisinden sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 08:57 ABONE OL
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce adayın günlerdir beklediği mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Mülakat aşamalarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmiş olmasına rağmen sonuçların ilan edilmemesi heyecanı iki katına çıkardı. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçları bekleyen adaylar geri sayımı başlattılar. Polis Akademisi'nin resmi sitesini düzenli olarak kontrol eden adaylar aynı zamanda internet üzerinden "26.Dönem açıklandı mı?" sorgulaması yapıyorlar. Adayların KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olarak belirlenecek olan sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2020

Polis Akademisi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Konu ile ilgili bilgilere ve sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula!
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