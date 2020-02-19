POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce adayın günlerdir beklediği POMEM mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Mülakat aşamalarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmiş olmasına rağmen sonuçların ilan edilmemesi heyecanı iki katına çıkardı. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçları bekleyen adaylar geri sayımı başlattılar. Polis Akademisi'nin resmi sitesini düzenli olarak kontrol eden adaylar aynı zamanda internet üzerinden "26.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorgulaması yapıyorlar. Adayların KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olarak belirlenecek olan POMEM sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2020

Polis Akademisi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Konu ile ilgili bilgilere ve sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.