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açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav sonuçları sorgula!

86.dönem merakla bekleniyor. 9 Şubat tarihinde gerçekleşen 86.Temel Eğitim ve 62.Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar soru ve cevap anahtarına erişebiliyor. Sonuçlar için gözlerini kurumun resmi sitesine çeviren adaylar sorgulamalarına tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:20 ABONE OL
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgula!

9 Şubat 2020 tarihinde 86.Temel Eğitim ve 62.Yenileme Eğitim sınavı gerçekleştirildi. Özel Güvenlik Sınavı olarak bilinen merakla bekleniyor. Gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na çeviren adaylar sonuç sorgulama işlemlerini öğrenmek istiyor. Özel Güvenlik Sınav soru ve cevaplarının da yayınlanmasının ardından ? 2020 sorgula!

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI ÖGG 2020

Haberimizin içerisinden ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgula!
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