Bekçi alımı 2020 başvuruları ne zaman başlıyor? PA ve EGM Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son durum

Bekçi alımı 2020 ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak sorusu binlerce adayın gündemindeki yerini alırken Ankara Emniyet Genel Müdürü geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında bu yıl 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik alım yapılacağını adaylara duyurmuştu. Bunun üzerine gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yapılacak olan son dakika duyurularına çevirildi. "2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu gün içerisinde yoğun olarak araştırılırken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN VE HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Bu yıl yapılacak olan alımlar ile ilgili adayların heyecanlı bekleyişi sürerken Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" ifadelerini kullandı.

İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…