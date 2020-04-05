Bakan duyurdu: 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula! PA ile 2020 POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Gazeteci Özgür Akbaş sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin yaptığı son dakika haberini duyurdu. Aylardır adaylar tarafından heyecanla beklenen sonuçlar için gelen bu haberin ardından binlerce vatandaş "26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam 7.000 kişi mülakatlardan geçip alacakları eğitimin ardından görevlerine başlayabilecek. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Polis Akademisi duyuruları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gelen son açıklama…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gelen son açıklama ile 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu da cevap bulmuş oldu. Adaylar geri sayıma başladı. İşte detaylar...