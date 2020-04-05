Bakan duyurdu: 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula! PA ile 2020 POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Gazeteci Özgür Akbaş sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin yaptığı son dakika haberini duyurdu. Aylardır adaylar tarafından heyecanla beklenen sonuçlar için gelen bu haberin ardından binlerce vatandaş "26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam 7.000 kişi mülakatlardan geçip alacakları eğitimin ardından görevlerine başlayabilecek. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Polis Akademisi duyuruları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gelen son açıklama…
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gelen son açıklama ile 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu da cevap bulmuş oldu. Adaylar geri sayıma başladı. İşte detaylar...
26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının 10-15 gün içerisinde açıklanacağını bildirdi.
Bakan Soylu, 25. dönem POMEM'lere özel harekat branşlı 500 kadın ve 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etti.
Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsattı.
"Sonuçlar planlama dahilinde açıklanıyor"
Sınav sonuçlarının açıklanmasının bir planlama dahilinde yapıldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:
"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum.
TARİH VERİLDİ Mİ?
Henüz 26. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil ancak açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacaktır.
2020 POMEM sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek