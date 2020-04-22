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2020 mülakat sonuçları ile sorgulama ekranı: 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yılın son günlerinde gerçekleştirilen 26. Dönem mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş aylardır devam ediyor. İçişleri Bakanı tarafından yapılan son açıklamada; konuya dair çok kısa bir süre işaret edilirken açıklama yaptığı tarih baz alındığında sonuçların 10-15 gün içerisinde yapılacağı ifade edilmişti. Bu doğrultuda vatandaşların gözü ve duyuru ekranına çevrilmiş oldu. Ön başvuru, sınav ve mülakatlara katılanlar, sözlü sınav değerlendirmelerine göre bir sonraki aşamaya dahil olacak için sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Buna göre; Polis Akademisi 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 05:08 ABONE OL
POMEM 2020 mülakat sonuçları Polis Akademisi ile sorgulama ekranı: 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

ve duyuru ekranından açıklanması beklenen mülakat sonuçları için adaylar sosyal medya üzerinden yetkililere sesleniyor. Bu kapsamda yapılan son açıklama İçişleri Bakanı 'dan gelmiş ve sonuçların kısa bir zaman içerisinde adayların erişimine açılacağı bildirilmişti. Bu açıklama sonrası heyecan yükselirken vatandaşlar gün içerisinde "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır, açıklandı mı?" gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden takip devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizden tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar…

POLİS AKADEMİSİ 26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayında gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için vatandaşların bekleyişleri halen sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç günlük süre işaret edilirken yakın zamanda sonuçların adayların erişimine açılacağı sinyalleri verilmişti.

Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

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POMEM 2020 mülakat sonuçları Polis Akademisi ile sorgulama ekranı: 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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