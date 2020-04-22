POMEM 2020 mülakat sonuçları Polis Akademisi ile sorgulama ekranı: 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuru ekranından açıklanması beklenen POMEM mülakat sonuçları için adaylar sosyal medya üzerinden yetkililere sesleniyor. Bu kapsamda yapılan son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmiş ve sonuçların kısa bir zaman içerisinde adayların erişimine açılacağı bildirilmişti. Bu açıklama sonrası heyecan yükselirken vatandaşlar gün içerisinde "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır, açıklandı mı?" gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden takip devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizden tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar…

POLİS AKADEMİSİ 26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayında gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için vatandaşların bekleyişleri halen sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç günlük süre işaret edilirken yakın zamanda sonuçların adayların erişimine açılacağı sinyalleri verilmişti.

Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Nasıl sorgulanır? İşte detaylar…