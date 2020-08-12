Bu yıl Bekçi alımı yapılacak mı? 2020 Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, alımlar ne zaman olacak?

Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında görevlendirilen Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bekçi alımı hakkında herhangi bir duyuru henüz söz konusu olmasa da son açıklamada bu yıl içerisindeki alımların 30 bine kadar çıkartılacağı bildirilmişti. Peki, 2020 Bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…
Çarşı ve Mahalle bekçi alımı için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2020 yılı içerisinde yapılması beklenen alımlarla ilgili duyurunun yayımlanması için EGM ve Polis Akademisi'nin duyurular sayfası yakından takip ediliyor.
2020 bekçi alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri Sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
En son yapılan Bekçi alımı için gerekli şartlar ile ilgili maddeler ise şu şekilde yayınlanmıştı;
MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
MADDE 8 – (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."
İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.
Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.
Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.
Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.
Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.
Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.