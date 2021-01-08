27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı, 8 bin polis alımı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz ay 8-24 Aralık tarihleri aralığında gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM başvuruları sonrası adaylar polis alımı kapsamında düzenlenecek sınav tarihi için bekleyişe geçti. Bu noktada Polis Akademisi duyuru ekranı güncel olarak takip ediliyor. Peki, 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte Polis Akademisi duyuru ekranı ve tüm detaylar…

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilecek olan 5 bin 440 erkek, 690 kadın lisans mezunu ile bin 360 erkek 249 kadın önlisans mezunu polis alımı için başvurular belirlenen tarihler aralığında alınmıştı. Şimdi ise gözler sınavlar ve mülakat tarihi için EGM ve PA duyuru ekranına çevrildi…