Gözler PA'da! Polislik sınavı ne zaman yapılacak, 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?

POMEM başvurularının ardından polis alımı kapsamında süreç devam ediyor. Bu kapsamda ilk iki aşamayı geçen vatandaşlar bilindiği üzere polislik sınavına katılım sağlayacak. Adaylar mülakat sınav komisyonunun karşısına çıkacak. Bu noktada "27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman yapılacak?" binlerce adayın gün içerisinde yanıt aradığı sorular arasında yer almaya devam ediyor. Polislik sınavı için henüz tarih bilinmezken adaylar 15 Şubat tarihinde ön sağlık kontrollerinden geçmişti.

POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, 27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında ön sağlık kontrollerinden geçen adaylar şimdi ise polislik sınavına katılım sağlayacakları günü iple çekiyor. Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık 2020 tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından ön sağlık kontrolleri yapılmıştı.