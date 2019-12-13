Engelli memur alımı başvuruları ne zaman, hangi gün yapılacak? 2019/1 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen binlerce engelli vatandaş Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih sürecini merak ediyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar beklentilerini arttırmış durumda. 65 yaşını doldurmamış olmaları aynı zamanda eğitim düzeyinde ise en az ilköğretim, ortaöğrenim ve bölümünden mezun olmaları gerekiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde konuşan Selçuk konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmuştu. Bu bağlamda; Engelli memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 2019/1 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Haberimizin devamından EKPSS 2019/1 tercihleri hakkında detaylara ve kılavuz hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.