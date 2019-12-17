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2019/1 tercihleri ne zaman başlayacak? başvuruları ne zaman yapılacak?

başvuruları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan memur atamaları ve tercih süreci araştırma konusu oldu. Engelli atamalarının tarihleriyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Engelli alımına ilişkin tercih kılavuzu açıklandıktan sonra vatandaşların tercihleri alınmaya başlanacak. Bu doğrultuda; 2019/1 ? ?

Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:49
2019/1 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen binlerce engelli vatandaş Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sürecini merak ediyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar beklentilerini arttırmış durumda. 65 yaşını doldurmamış olmaları aynı zamanda eğitim düzeyinde ise en az ilköğretim, ortaöğrenim ve bölümünden mezun olmaları gerekiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde konuşan Selçuk konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmuştu. Bu bağlamda; başvuruları ne zaman yapılacak? 2019/1 ? ÖSYM ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Haberimizin devamından EKPSS 2019/1 tercihleri hakkında detaylara ve kılavuz hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

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2019/1 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
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