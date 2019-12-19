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duyurdu: branş sıralaması güncellendi! tercihleri başladı mı?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinen branş sıralamaları güncellendi. 2016 ve 2018 EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. konu ile ilgili gerekli duyuruyu resmi sitesi üzerinden yaparken vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına devam ediyor. Engellilerin devlet memurluğuna alınmalarını kapsayan, tercih işlemleri ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM tarafından yapılan EKPSS branş sıralaması nedir?

Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:35
ÖSYM duyurdu: EKPSS branş sıralaması güncellendi! EKPSS 2019 tercihleri başladı mı?

2016 ve 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. gerekli açıklamayı resmi sitesi üzerinden duyurdu. Branş bazında sıralamanın ne demek olduğunu merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Aynı zamanda 2019 tercihleri ile ilgili de tüm süreci merak eden adaylar için sürecine ait tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte ÖSYM tarafından duyurulan EKPSS branş sıralamaları!

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ÖSYM duyurdu: EKPSS branş sıralaması güncellendi! EKPSS 2019 tercihleri başladı mı?
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