ÖSYM duyurdu: EKPSS branş sıralaması güncellendi! EKPSS 2019 tercihleri başladı mı?

2016 ve 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. ÖSYM gerekli açıklamayı resmi sitesi üzerinden duyurdu. Branş bazında sıralamanın ne demek olduğunu merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Aynı zamanda 2019 EKPSS tercihleri ile ilgili de tüm süreci merak eden adaylar için EKPSS 2019 sürecine ait tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte ÖSYM tarafından duyurulan EKPSS branş sıralamaları!