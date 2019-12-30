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tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? belli oldu mu?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların katılım sağladığı tercih sonuçları yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların sonuçları çekilecek olan kuranın sonunda belli olacak. Heyecanla beklenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan adaylar arasından seçilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:36
EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?

tercih sonuçları için heyecan dorukta! Binlerce adayın katılım sağladığı tercihler yapılacak olan kuranın sonucunda belli olacağı bilinirken açıklanacak olan tarih belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan engelli vatandaşlar tarafından alındı. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS tercih sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak yapılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından yaşanan tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?
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