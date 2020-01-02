EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS tercih sonuçları için heyecan dorukta! Binlerce adayın katılım sağladığı tercihler yapılacak olan kuranın sonucunda belli olacağı bilinirken açıklanacak olan tarih belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan engelli vatandaşlar tarafından alındı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS tercih sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

EKPSS kura sonuçları ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak yapılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından yaşanan tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…