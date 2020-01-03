EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son zamanlarda internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sonuçların Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan adaylar arasından seçileceği bilinirken ÖSYM genel olarak sonuçları 10 iş günü içerisinde açıklıyor. Bu nedenle son günlerde adaylarda heyecan adeta doruklarda. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM tarih belirledi mi?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların başvuruda bulunduğu EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve sorgulama ekranına ulaşmak için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

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