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için geri sayım devam ediyor! ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında çalışmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlar ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. 19-23 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan tercihlerin sonuçları için heyecan dorukta. Genel olarak 10 iş günü içerisinde belli olan sonuçlar için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan adaylar arasından kura çekiminin gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, ne zaman açıklanır? EKPSS tercih sonuçları için tarih verildi mi? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 09:21
EKPSS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak sorusu son zamanlarda internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sonuçların Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan adaylar arasından seçileceği bilinirken genel olarak sonuçları 10 iş günü içerisinde açıklıyor. Bu nedenle son günlerde adaylarda heyecan adeta doruklarda. Peki, ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM tarih belirledi mi?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların başvuruda bulunduğu EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve sorgulama ekranına ulaşmak için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

İşte detaylar…

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EKPSS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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