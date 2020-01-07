Sabah memurlar: Engelli çalıştıran kamu kurumları dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 04/02/2019 tarihli ve 2019/47 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar'ın 2'nci maddesinde " (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca; … d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, … atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir…" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla; 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında istihdam edilen personelin kamu kurumları arasında naklen atanmasında, mezkûr hükümde belirtilen %3 oranının aşılmamış olması halinde atama izin sayısından düşülmeyeceği değerlendirilmektedir.