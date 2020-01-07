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Sabah memurlar: Engelli çalıştıran kamu kurumları dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesine göre engelli olarak atanan ve halen aynı Kurumda görevine devam eden memurun aynı kurumda münhal bir kadroya naklen atanması durumunda 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11. maddesi gereği çalıştığı kurum için memur kadrolarına açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama kontenjan sınırlamasına tabi olur mu?Tüm kamu kurumlarının dikkatini engelli edilen kamu kurumları dikkat!

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Engelli Memur
Giriş Tarihi: 7.1.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 15:41
Sabah memurlar: Engelli çalıştıran kamu kurumları dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 04/02/2019 tarihli ve 2019/47 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar'ın 2'nci maddesinde " (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca; … d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, … atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir…" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla; 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında istihdam edilen personelin kamu kurumları arasında naklen atanmasında, mezkûr hükümde belirtilen %3 oranının aşılmamış olması halinde atama izin sayısından düşülmeyeceği değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Engelli çalıştıran kamu kurumları dikkat!
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