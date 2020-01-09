EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanıyor! Engelli memur alımı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adayların heyecanı son buluyor. ÖSYM tarafından sonuçların bugün açıklanması beklenirken adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulaması nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Kura usulü ile belirlenecek adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyulan kadrolarına yerleştirilecek.
EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi için ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr/ aracılığıyla işlem yapılıyor. Adaylar, ÖSYM aday şifreleri ile birlikte sisteme giriş yaparak, yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilirler.
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