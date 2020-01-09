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tercih sonuçları bugün açıklanıyor! yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

tarafından 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan sürecine ilişkin yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Söz konusu tarih aralığında tercihlerini gerçekleştirip ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adaylar ile paylaşılacak sonuçları beklemeye koyulan binlerce engelli memur adayının heyecanı bugün itibarıyla son bulacak. Adaylar sonuçların açıklanacağı günün ilk saatleri itibarıyla “Engelli memur alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırırken yerleştirme sonuçları sorgulama işleminin nasıl yapıldığını da merak ediyor. İşte engelli memur alımı süreci ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:26
EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanıyor! Engelli memur alımı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adayların heyecanı son buluyor. ÖSYM tarafından sonuçların bugün açıklanması beklenirken adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulaması nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Kura usulü ile belirlenecek adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyulan kadrolarına yerleştirilecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi için ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr/ aracılığıyla işlem yapılıyor. Adaylar, ÖSYM aday şifreleri ile birlikte sisteme giriş yaparak, yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilirler.

ENGELLİ MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

  • Adayların Türk vatandaşı olması;
  • Adayın 18 yaşından büyük olması;
  • Kamu haklarından mahrum olmaması;
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince bildirilen askerlik şartını taşıması;
  • 1 yıl ve üzerinde hapis cezası almamış, devletin güvenliğine karşı suç işlememiş, rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, devlete karşı casusluk, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, güveni kötüye kullanma gibi suçlar işlememiş olması;
  • En az yüzde 40 ver üzerinde çalışabilir engelli olması;
  • Personel alımı yapılacak pozisyonlar için aranan diğer şartları taşıması gerekmektedir.

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EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanıyor! Engelli memur alımı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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