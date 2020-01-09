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açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 19-23 Aralık EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların başvuruda bulunduğu ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından çekilecek kuranın sonucunda belirlenecek isimlerin genel olarak 10 iş günü civarında açıklandığı bilinirken heyecan dorukta. 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında alınan başvurulara Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan adaylar katıldı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 09:19
EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 19-23 Aralık EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı!

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermek isteyen vatandaşların başvuruda bulunduğu için heyecan adeta doruklarda. 19-23 Aralık tarihlerinde başvuruları alınan adaylar sonuçların açıklanması için geri sayıma devam ediyor. Konuyla ilgili olarak araştırmalar sürerken vatandaşlar internet üzerinden EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? İşte detaylar…

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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İşte detaylar…

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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 19-23 Aralık EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı!
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