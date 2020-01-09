EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 19-23 Aralık EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı!

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermek isteyen vatandaşların başvuruda bulunduğu EKPSS tercih sonuçları için heyecan adeta doruklarda. 19-23 Aralık tarihlerinde başvuruları alınan adaylar sonuçların açıklanması için geri sayıma devam ediyor. Konuyla ilgili olarak araştırmalar sürerken vatandaşlar internet üzerinden EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? İşte detaylar…

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip etmek ve sorgulama ekranına ulaşmak için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

İşte detaylar…