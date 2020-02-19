EKPSS ne zaman yapılacak? 2020 EKPSS Engelli memur alımı sınav tarihi!

EKPSS 2020 sınavı için geri sayım sürüyor. Engelli Memur alımına yoğun ilgi sürerken ÖSYM 2020 takviminde sınav tarihine ilişkin bilgiler yer alıyor. 12 Şubat tarihinde sona eren başvuruların ardından geç başvuru tarihi 11-12 Mart olarak belirlendi. Peki 2020 EKPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS 26 NİSAN 2020 tarihinde yapılacak.

EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS geç başvuru tarihi 11-13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.