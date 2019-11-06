Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı konuları ve geçmiş yıllarda çıkan sorular

9 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara'da uygulanacak olan Kaymakamlık sınavına sayılı günler kaldı. Sınava az bir süre kala henüz sınav giriş belgesini temin etmemiş adaylar, sınav giriş belgelerinin nasıl alındığını araştırırken tüm adayları Kaymakamlık sınavı konuları heyecanı sardı. Bu bağlamda geçmiş yıllarda çıkmış soruları inceleyerek konular hakkında fikir sahibi olmak isteyen adaylar, sınavda başarılı olarak İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kadrolarda istihdam edilme arzusu taşıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası aracılığıyla alınıyor. Adaylar ÖSYM'nin ilgili sistemine kendilerine tahsis edilen ÖSYM şifreleri ile giriş yapabilecekleri gibi e-Devlet aracılığıyla da sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerini alabilirler.

KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI

Kaymakamlık sınavı konu dağılımı adaylar tarafından yoğun olarak araştırılırken ÖSYM'nin konuya ilişkin kamuoyu ile paylaştığı bilgiler şu şekilde: Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe (14),

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),

Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve

Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi:

Anayasa Hukuku (13),

İdare Hukuku (18),

Türkiye'nin İdari Yapısı (14),

Türkiye'de Mahalli İdareler (9),

Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

2018 yılı kaymakamlık sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına buradan ulaşabilirsiniz.