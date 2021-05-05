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Giriş Tarihi: 5.5.2021 16:41

, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgide; "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı
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