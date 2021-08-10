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Giriş Tarihi: 10.8.2021 17:15

İstanbul Gelişim Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda 23 Ağustos olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak
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