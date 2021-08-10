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Giriş Tarihi: 10.8.2021 17:17

İstanbul Kültür Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne (İngilizce) 12 Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Kültür Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Kültür Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak
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