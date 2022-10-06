KPSS’ye giren adayların dikkatine!

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...

SORU: YÖK- DİL YDS'ye denk mi? Kamu personel alım ilanlarında "Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek." özel koşulunun arandığı koşullara YDS yerine YÖKDİL sonuç belgesi ibraz etmesi mümkün mü?

CEVAP: ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının diğer yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir..." hükmü uyarınca ilgili Başkanlık tarafından belirlenmekte ve yabancı dil eşdeğerlik tablosuna güncel haliyle KPSS tercih kılavuzlarında da yer verilmektedir. Bu itibarla, Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek." özel koşulunun YÖKDİL sonuç belgesi ibrazı ile sağlanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.