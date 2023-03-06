İş kazası için aranılan şartlar neler?

SORU: Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için hangi şartları taşıması gerekiyor? İşveren iş kazasını kaç gün içinde nereye ve hangi tarihte bildirilmesi gerekiyor? Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının geçirdiği iş kazasını kaç gün içinde bildirmesi gerekiyor?

CEVAP:

Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması,

Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,

şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmesi gerekir .Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının geçirdiği iş kazasını Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süreyi geçmemek şartıyla, bildirim yapmaya engel halin ortadan kalktığı günü takip eden günden başlanarak kendisi tarafından üç işgünü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.