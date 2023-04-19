28. Dönem Milletvekilliği Seçiminde aday olanlar dikkat!

SORU: 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olmak amacıyla görevinden ayrılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinden aday olamayan veya seçilemeyenlerin göreve dönüş işlemlerinde usul ne olacak? Aday olmak amacıyla görevinden ayrılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinden göreve dönüş talebinde bulunanlar ayrıldıkları görevlere mi atanacak? Kadroları dolu olması halinde hangi kadroya atanacaklar ? Aday olmak amacıyla görevinden ayrılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin ayrıldıkları görevlere atanmaları kim tarafından yapılacak?



CEVAP: Bilindiği üzere, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde; "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda üst kademe kamu yöneticileri de dahil olmak üzere;

-Aday olmak amacıyla görevinden ayrılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin adaylığı veya seçimi kaybetmeleri ve ayrıldıkları görevlerine dönmek üzere başvurmaları halinde atanmaları,

Danıştay Onikinci Dairesinin 27/2/2001 tarihli ve E.:1999/1057; K.:2001/678 sayılı Kararı çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin seçim sonuçlarının yayımlanması beklenmeksizin yapılabilecektir.

-Aday olmak amacıyla görevinden ayrılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin ayrıldıkları görevlere atanmaları ilgili Bakan veya atamaya yetkili amir tarafından yapılacaktır.

-Aday olmak amacıyla görevinden ayrılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinden göreve dönüş talebinde bulunanlar ayrıldıkları görevlere atanacaktır. Ancak söz konusu görevlerin dolu olması halinde göreve dönüş talebinde bulunanlar, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanacaktır. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci ve ek 37 nci maddeleri kapsamındaki yönetici nitelikli kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken aday olmak için ayrılanlardan adaylığı veya seçimi kaybetmeleri üzerine talepte bulunanların ayrıldıkları kadro, pozisyon ve görevlerin dolu olması halinde haklarında mezkûr maddelerin hükümleri uygulanacaktır İlgili mevzuat gereği şahsa bağlı kadrolarda bulunanlardan aday olmak amacıyla görevinden ayrılanlar müracaat etmeleri halinde görevden ayrıldıkları tarihteki mezkûr kadrolarına atanacaktır.