SORU: İşçinin Kurban Bayramında çalışmak zorunluluğu var mı? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma halinde ücreti nasıl ödenir? Bayram günü hafta tatiline denk gelirse ücreti nasıl ödenir? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere ücret yerine izin verilebilir mi?

CEVAP: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağınıza dair, işverenle imzalayacağınız iş sözleşmesine yazılı bir hüküm konulabilir ya da işyerinizde uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesi varsa bu hususta toplu iş sözleşmesi ile genel bir düzenleme yapılmış olabilir.

Bu durumlarda sözleşmelerdeki hükümlere göre hareket edilir. Ancak, yazılı hüküm olmadığı hallerde işverenin herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışmanızı talep edebilmesi için önceden yazılı onayınızı almış olması gereklidir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma halinde ücreti nasıl ödenir?

Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışmamanız halinde işvereniniz o güne ait ücretinizi tam olarak ödeyecektir. Çalışma yapmanız halinde ise, çalıştığınız her gün için ilave bir günlük yevmiye ödenir.

Bayram günü hafta tatiline denk gelirse Ücreti nasıl ödenir?

Ulusal bayram tatil günü ile hafta tatili aynı güne denk gelenler ise biri çalışma karşılığı olmaksızın, biri çalışması karşılığı ve bir günlük ücretinin yüzde 50'si de fazla çalışma karşılığı olmak üzere 2,5 günlük ücret alacak.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere ücret yerine izin verilebilir mi?

Resmî tatil çalışması yapılmışsa, bunun karşılığında işçiye ücret vermek yerine izin kullandırmak mümkün değildir. İşçinin rızası bile olsa, bu durum yasal olmaz.