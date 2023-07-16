Memurlar mesai saatleri içerisinde bir üniversitede öğrenim görebilir mi?

SORU: Memurlar çalışma saatlerinin lisans öğrenimindeki ders programına belirlenmesi mümkün mü? Lisan öğrenimi görmek için ne yapmalı?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir." hükmü yer almaktadır. Diğer yandan, mezkur Kanunun Devlet memurlarına verilecek izinleri düzenleyen beşinci bölümünde örgün öğrenim görmekte olan memurlara izin verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.



Bu itibarla, Devlet memurlarının Anayasa ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görev ve sorumluluklarını mevzuat ile belirlenen çalışma saatlerine uygun olarak yerine getirmelerinin esas olduğu değerlendirilmekte olup çalışma saatlerinizin amiriniz tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak uygulamada bazı amirler mesai saatleri içerisinde esneklik yapmakta. Tamamen amirin takdir yetkisi çerçevesinde idare mekanizması ile lisans öğrenimine destek olmaktadır. Kurum örneklerinde sabah erkenden gelip sorumluluklarını yerine getirip akşam mesaiye kalmak gibi uygulamalar var.