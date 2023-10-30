Daire Başkanı olarak görevden alınanlara mali ve sosyal haklar nasıl ödenecek?

SORU: Daire Başkanı olarak görev yapmaktayken görevden alınan ve Daire Başkanı kadrosuna bağlı mali ve sosyal haklardan iki yıl süreyle yararlanma hakkı kazanan personelin, kısa bir süre sonra tekrar Daire Başkanı kadrosuna atanması ve bu görevinden de alınması sonucunda daha önce hak kazandığı iki yıllık ödeme hususu ne şekilde uygulanacak?

CEVAP: Üst kademe kamu yöneticisi olmayan yöneticilerin görevden alınması veya görevleri sona ermesi halinde nasıl işlem tesis edileceği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesinde düzenlenmiştir. Mezkûr maddenin birinci fıkrasında "Mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak" ibaresi ile "ek göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak" ibaresi "Ek göstergeleri bakanlık bölge müdürü (dâhil) ila bakanlık genel müdürü dengi (hariç) arasında" şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "Ek göstergesi 3600'den daha düşük" ibaresi ise "Ek göstergesi bakanlık bölge müdüründen daha düşük" şeklinde uygulanmak suretiyle; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile 10/12/2003 tarihli kuruluşlar, ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yönetici kadroları ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının il müdürü kadrolarından ek 35 inci madde kapsamına girmeyen kadrolarda bulunup görevden alınan veya görevleri sona erenler hakkında mülga ek 18 inci madde hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.Hükümde bahsi geçen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası ise "Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir." hükmünü amirdir. Bu itibarla, personelin daha önce ihraz ettiği Daire Başkanı kadrosuna bağlı mali ve sosyal haklardan iki yıl süreyle yararlanma hakkının, yararlandığı süre düşülerek toplamda iki yıllık süre tamamlanana kadar devam ettirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.