Sözleşmeli öğretmen yurt dışındaki üniversiteden burs kazanırsa hizmet sözleşmesi geçici olarak fesih edilebilir mi?

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözlesmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken Amerika Birleşik Devletlerinde Fulbright Programı kapsamında burs kazananlara bu burs süresince pozisyonları saklı kalmak kaydıyla hizmet sözlesmesinin geçici olarak fesih edilmesi mümkün mü?

CEVAP: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların ek 1 inci maddesinde " Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin; a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması, b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur." hükmü yer almakta olup hangi sebeplerle sözleşmesini feshedenlerin ayrıldığı kuruma talepte bulunması halinde yeniden istihdam edilebileceği düzenlenmiştir. Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken Amerika Birleşik Devletleri Fulbright Programı kapsamında burs kazananların; bu burs süresince pozisyonları saklı kalmak kaydıyla hizmet sözleşmesinin geçici olarak feshedilebilmesinin mümkün olmadığı, bu burs programı sebebiyle sözleşmelerini feshetmelerinin eski sözleşmenin devamı niteliğinde yeni bir sözleşmeyle ayrıldığı kurumda yeniden istihdam edilmelerine yönelik bir hak sağlamayacağı, burs programı sebebiyle sözleşmesini feshedenlerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesinin zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.