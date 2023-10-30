Sözleşmeli personel sürekli iş göremezlik halinde olursa hakkında nasıl bir işlem yapılmalı?

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapan personel hakkında, oluşturulan raporda "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre vücut genel çalışma gücünden %100 (yüzdeyüz) oranında kaybettiği, sürekli iş göremezlik halinde kaldığı, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nin 12. maddesine göre devamlı suretle başka birinin bakımına muhtaç olduğu" tesbiti çerçevesinde ne işlem yapılmalı ? Görevine son verilebilir mi?

CEVAP: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sözleşmeli personele 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması hallerinden bahsedilmiş olup mezkur Esasların "Sözleşmenin feshi" başlıklı ek 6 ncı maddesinin son fıkrasında ise

sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona ereceği hüküm altına alınmıştır

Bu itibarla, söz konusu personel hakkında yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.