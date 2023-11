Belediye meclis üyesi olarak geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosunda çalışan personelin memuriyete girmeden önce belediye meclis üyesi olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığı ile yıllık izin hesabında sayılıp sayılması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesinde, "1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 2 – Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 3 – Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 4 – Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 5 – Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez. ..." hükmü yer almaktadır. Mezkûr hükme göre Devlet memuriyetine atananlardan yukarıda yer verilen sınıf ve görevlere atananların gerek özel sektörde ve gerekse mezkûr Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda işçi, sözleşmeli, geçici işçi gibi bir statü hukukuna tabi olarak geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Belediye meclis üyeliği ise bu kapsama girmediğinden, bu şekilde geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, mezkûr Kanunun 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır. Bu hükmün uygulanması için çıkartılan 154 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından; 1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, 2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşlerin dikkate alınmaması, gerekmektedir." denilmiştir. Mezkûr Tebliğdeki "kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri" ibaresinden memur, işçi, sözleşmeli, geçici işçi gibi bir statü hukukuna tabi olarak geçen hizmet sürelerinin anlaşılması gerekmekte olup belediye meclis üyeliği ise bu kapsama girmemektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosunda çalışan personelin memuriyete girmeden önce belediye meclis üyesi olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığı ile yıllık izin hesabında sayılıp sayılamayacağı değerlendirilmektedir.