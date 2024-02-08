TBMM’deki çalışılan sözleşmeli süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

SORU: Bilgisayar işletmeni olarak görev yapan memurun daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığı ve emeklilik hesabında dikkate alınması mümkün mü?



CEVAP: 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve ilave bir personel sözleşmeli olarak çalıştırılabilir..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde, "Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, ..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, ilgili personelin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine tabi sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında sayılamayacağı,bu sürenin ilgilinin emeklilik hesabında sayılması mümkün bulunmaktadır.