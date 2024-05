Sözleşmelide geçen süreler yıllık izinde değerlendirilir mi?

SORU: Açıktan Atama ile Memur Kadrosuna Atanan Personelin Daha önceden Sözleşmeli Personel Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin yıllık izin süresinde Değerlendirilmesi mümkün mü?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ilk fıkrasında, "Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür." denilmek suretiyle istihdam şekilleri belirtilmiştir.



Diğer taraftan, aynı Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendinin altıncı fıkrasında, "Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Yine mezkûr Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü bulunmaktadır.



Öte yandan , 6/6/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.



Bu itibarla, açıktan atama suretiyle memur kadrosuna atanan personelin i sözleşmeli personel pozisyonunda geçen hizmet sürelerinin yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirileceği düşünülmektedir.