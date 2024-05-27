TSK’dan disiplinsizlik nedeniyle görevine son verilenler memuriyete atanabilir mi?

SORU: Silahlı Kuvvetlerde astsubay olarak görev yapmakta iken disiplinsizlik nedeniyle görevine son verilen kişinin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında atamasının yapılması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenler veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlar ile söz konusu Kanuna tabi olmayan personelden kendi isteği ile görevinden çekilmiş olanları kapsamakta olup disiplinsizlik gerekçesiyle görevine son verilenlerin ise bu madde kapsamında atanmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.