Mesleği ile ilgili olmayan öğrenim dalında doktora yapan memura iki kademe verilir mi?

SORU: Memurlardan mesleği ile ilgili olmayan alanda doktora yapması durumunda , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesine göre iki kademe ilerlemesi verilmesi mümkün mü?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesinde; ''Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.'' hükmü yer almaktadır.



Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, memurun doktora eğitiminin mesleğiyle ilgili olmaması durumunda , 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi hükmünden faydalanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.