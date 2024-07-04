Astsubay sınıf okullarından mezun olanların 18 yaş altı okul dönemi fiili hizmetten sayılır mı?

SORU: Astsubay Sınıf Okullarından Mezun Olanların 18 Yaş Altı Okul Dönemi Fiili Hizmetten Sayılması mümkün mü?

CEVAP: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi ile daha önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların iştirakçilikleri korunmuştur. Mezkûr 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde, "Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmAya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır. 13/11/1943 tarihli ve 4489 sayılı kanun gereğince aylıksız geçen izin müddetlerinin fiili hizmet müddeti sayılması, bunlar için son aylık veya ücret, yükselme yapılmış ise, yükselen aylık veya ücret üzerinden 14 üncü maddenin (a) ve (c) fıkraları gereğince her aya ait keseneğin ilgililer tarafından 17'nci maddenin (a) fıkrasında yazılı müddet içinde Sandığa gönderilmesine bağlıdır. Bu takdirde bunların karşılıkları, Sandığın bildirimi üzerine, kurumlarca ödenir. Ancak sözü geçen kanunun 2'nci maddesinin (a) fıkrası gereğince bunlardan başarı ile dönemeyenlerin bu müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz. Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılmaz. Bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan bu eğitimi tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz. Er olarak silah altına alınan iştirakçilerin eksik aylık veya ücret almak suretiyle geçen müddetleri bu aylık veya ücretlerinin tamamı üzerinden kesenek ve karşılıkları alınmak suretiyle, fiili hizmet müddeti sayılır. 15 inci maddenin (g) fıkrasının birinci bendinde yazılı olanların fiili hizmet müddetleri yarım hesaplanır." hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 12.12.2018 tarihli ve E:2018/1, K:2018/4 sayılı kararında, astsubay sınıf okulunu bitirdikten sonra astsubaylığa nasbedilenlerin, astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılmayacağı değerlendirilmektedir.