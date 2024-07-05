Sözleşmeli sanatçılar iş sonu tazminatından yararlanabilir mi?

SORU: Devlet Türk Halk Müziği Korosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sahne üstü ve sahne gerisindeki hizmetlerde istihdam edilmekte iken emeklilik nedeniyle sözleşmesi sona eren personelin, iş sonu tazminatından yararlandırılması mümkün mü?

CEVAP: 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 7 nci maddesi ile sözleşmeli personele verilecek iş sonu tazminatının usul ve esasları belirlenmiştir. Anılan Esasların 7 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan; a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi, c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi, ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi, d) İlgilinin ölümü, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. …" hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personelin çalışma usul ve esasları ise anılan Esasların "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma" başlıklı ek 8 inci maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu maddenin son fıkrasında da; "Bu madde uyarınca istihdam edilen personel hakkında bu Esasların sözleşmenin feshi hükümleri ile 4 üncü maddesindeki harcırah hükümleri dışındaki hükümleri uygulanmaz." düzenlemesine yer verilmiştir. Bu itibarla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma" başlıklı ek 8 inci maddesi uyarınca sahne üstü ve sahne gerisindeki hizmetlerde bir yıldan az sürelerle görev yapmakta iken emeklilik nedeniyle sözleşmesi sona eren personele, anılan Esasların 7 nci maddesinde düzenlenen iş sonu tazminatının ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.