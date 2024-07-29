Sosyologlara ilave bir derece verilebilir mi?

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi sosyolog kadrosunda görev yapan personele ilave bir derece verilmesi mümkün mü?

CEVAP: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinde, "... b. Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. ..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ..." hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.02.2024 tarihli ve E-75850160-102.01.01-12215 sayılı yazısında "...sosyolog unvanlı personeline 657/36-G bendi kapsamında değerlendirilerek bir derece vermiş olması, aynı unvan ile kamuda çalışan personelin farklı temel özlük haklarına sahip olması ilgili mevzuata aykırılık oluşturulduğundan, sosyologların teknik bilimler lisansiyeri olarak değerlendirilmesine ve 657/36-G bendi kapsamında olmaları gerektiğine karar verilmiştir." denilmiştir.



Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi sosyolog kadrosunda görev yapan personele ilave bir derece verilmesi mümkün bulunmaktadır.