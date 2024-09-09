İç denetçi kadrosunda çalışmakta iken ayrılan memur yeniden iç denetçi olabilir mi?

SORU: İç denetçi kadrosunda görev yapmakta iken başka kadrolara atanan personelin yeniden iç denetçi kadrosuna ataması yapılabilir mi?

CEVAP: 12.7.2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde, "(1) İç denetçiler, idari görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç denetim standartlarına uygun davranır." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 19.4.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde, "(1) İdareler, 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak sertifika almış iç denetçi adayları ile mevcut iç denetçiler arasından naklen atama yoluyla iç denetçi kadrolarına atama yapabilirler. Ancak mevcut iç denetçiler arasından naklen atama yapılmasında 7 nci maddedeki kayıt ve sınırlamalara uyulur. Kanunun geçici 21 inci maddesi hükümleri saklıdır. (2) İdareler, sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar arasından iç denetçi kadrolarına atama yapmadan önce, ilgililerin sertifikalarının kullanılabilir durumda olup olmadığını Kuruldan teyit ettirirler. (3) Kanunun 65 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, iç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde üst yöneticinin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yönetici tarafından sertifika sahibi kişiler arasından atanır. Atama işlemlerinin yürütülmesinde, Kanunun 65 inci maddesi ve diğer ilgili iç denetim mevzuatı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hükümlerine de uyulur. (4) İç denetçi kadrolarına yapılan atamalar ile bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması halleri, en geç 10 iş günü içinde Kurula bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, iç denetçi kadrosunda görev yapmakta iken başka kadroya atanan personelin sertifikalarının kullanılabilir durumda olup olmadığının İç Denetim Koordinasyon Kurulundan teyit ettirilmesi halinde tekrar iç denetçi kadrosuna ataması mümkün olduğu değerlendirilmektedir.