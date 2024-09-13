Kimler sanat tarihçisi kadrosuna atanabilir?

SORU: Hangi okul mezunları sanat tarihçisi kadrolarına atanabilir?

CEVAP: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.4.2008 tarihli ve 10762 sayılı yazısında, "Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Programından mezun olanların Sanat Tarihçisi unvanını kullanmalarına karar verilmiştir." denilmiştir.

Yine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 8.4.2009 tarihli ve 10599 sayılı yazısında, "Üniversitelerin Sanat Tarihi Bölümü ve/veya Anabilim Dalı programı'ndan mezun olanların Sanat Tarihçisi olduğu, Arkeoloji kadrolarına atamalarda ise Arkeoloji Bölümü ve/veya Arkeoloji Anabilim Dalı Programı'ndan mezun olmuş Arkeolog unvanlı adayların atanmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir." denilmiştir.

Bu itibarla, sanat tarihçisi kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edileceklerin fakültelerin sanat tarihi bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.