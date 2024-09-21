1. derece uzman kadrosuna atanan memurun ek göstergesi ne olacak?

SORU: Daha önce müdür unvanlı kadroda görev yapmış olan personelin 1. derece uzman kadrosuna atanması halinde ek göstergesi ne olacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 14/6/1989 tarihli ve E:1989/1- 2, K:1989/2 sayılı Kararında, ek göstergelerin kazanılmış hak aylık derecelerine göre ödeneceği belirtilmiştir. Ek gösterge ödemesinde personelin hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınmakta olup halen bulunulan kadroya karşılık gelen ek gösterge rakamlarından farklı şekilde yararlanacaklar da yine mezkûr 43 üncü maddede açıkça belirtilmiştir.

Bu itibarla, halen 1. dereceli uzman kadrosunda görev yapan personelin daha önce bulunduğu 1. dereceli müdür unvanlı kadroya ait olan 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.