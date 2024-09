Dosyası Yargıtay’da olan ve cezası kesinleşmemiş memur görevine son verilir mi?

SORU: Ağır Ceza Mahkemesi tarafından memur hakkında verilen mahkûmiyet kararının Bölge Adliye Mahkemesince onaylanması neticesinde dosyanın Yargıtay Başkanlığına gönderilmesi durumunda memurun görevine son verilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde, "... Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. ..." hükmü, 98 inci maddesinde, "... b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; ... hallerinde memurluğu sona erer." hükmü, 143 üncü maddesinde ise, "Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce: a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler; b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler; c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır." hükmü, 145 inci maddesinde, "Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, bahse konu memur hakkında mezkûr Kanunun 98 inci maddesine göre işlem yapılabilmesi için mahkûmiyet kararının kesinleşmesi gerekmekte olup gerek göreve son verme ve gerekse mali haklarının ödenmesi hususunda yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.