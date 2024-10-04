Hastalık izni alan memur görevde yükselme sınavına veya mülakatına girebilir mi?

SORU: Hastalık izni alan memur görevde yükselme sınavına girebilir mi? Yine sözlü sınav aşamasında hastalık izni alan memur sözlü sınava girebilir mi? Bu personele özel sınav açılabilir mi?

CEVAP: 18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte de "Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür." hükmüne yer verilmekle birlikte herhangi bir sebeple sınavlara katılamayan lara ilave bir sınav hakkı verileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının gerek yazılı ve gerek sözlü aşamasına çeşitli sebeplerle girmemiş olanlara ek sınav hakkı verileceğine ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı belirli bir takvim üzerinden yürütülen ve süreleri açıkça belirtilen bir süreç olup bu sınav sürecinde kurumdaki şartları taşıyan tüm personelin yararlanabilmesi maksadıyla, "Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunarak sınava katılabilir" hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede anılan bu hükmün başvurudan başlayarak sözlü aşamasına kadar olan tüm sürecin anlaşılması gerekmektedir.

Bu itibarla hastalık izninde olan personelin bu durumu sözlü sınava katılmasına engel teşkil etmemektedir.