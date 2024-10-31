Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli 100 personel alacak

Kocaeli Üniversitesi Üniversite Hastanesi bünyesine hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli ve destek personeli branşlarında 100 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak.
İlana göre 45 hemşire, 6 anestezi teknikeri, 3 ameliyathane hizmetleri teknikeri, 2 patoloji teknikeri, 4 radyoloji teknikeri, 2 diyaliz teknikeri, 3 büro personeli, 35 destek personeli alımı yapılacak.
Başvurular 21 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.