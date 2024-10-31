TİHEK 14 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 destek personeli (3 şoför, 7 temizlik/basit bakım) olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

Son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel (657 Sayılı DMK 4/B) pozisyonundan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını sağlık raporuyla belgelendirmek. (hak kazanan adaylar göreve başlamadan önce sunacaktır)

ÖZEL ŞARTLAR:

koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için

Ön lisans mezunu olmak, · 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,



Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeyle ibraz etmek,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, · Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiya sisteminde çalışmaya engel durumu olmamak, · Boy uzunluğunun santimetre(cm) cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)

Erkekler için 175 cm, kadınlar için 170 cm'den kısa olmamak. B- Sözleşmeli Destek Personeli (temizlik/basit bakım) Pozisyonları İçin

Lise veya dengi okul mezunu olmak, · 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.



Temizlik işlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeyle ibraz etmek

Gece/gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak



Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Pozisyonları İçin;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

SRC2 belgesine sahip olmak · Şoför olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeyle ibraz etmek

Gece/gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ:



Adaylar 04.11.2024 ile 17.11.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" (https://www.turkiye.gov.tr/thve-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim) veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresleri üzerinden giriş yaparak başvuru yapabilecektir.



Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuruyu yapan adaya aittir.



Adaylar bu ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NİHAİ SONUÇLARIN İLANI



Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlayarak ilgili pozisyon sayısı kadar aday alınacaktır. Puanların eşit olması hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeye göre ilgili alanda daha fazla iş tecrübesine sahip olan adaya öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile sonuç belirlenecektir.



Başvuruda beyan edilen e-posta adresine yapılan bildirimde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Boş kalan pozisyona, aynı usulle sıradaki adayların alınması suretiyle pozisyon doldurulabilecektir.



Başvuru sahiplerine e-posta bildirimi dışında herhangi bir tebliğde bulunulmayacaktır.



Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuçları görüntüleyebilecektir. 3. Diğer hususlar · Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği ya da alım şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.



Sözleşmeli olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe bu ilan kapsamında başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. · Başvuru ve/veya alım aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olması halinde bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.