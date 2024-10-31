TİHEK 14 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 destek personeli (3 şoför, 7 temizlik/basit bakım) olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
ÖZEL ŞARTLAR:
koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için
Temizlik işlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeyle ibraz etmek
Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Pozisyonları İçin;
BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar 04.11.2024 ile 17.11.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" (https://www.turkiye.gov.tr/thve-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim) veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresleri üzerinden giriş yaparak başvuru yapabilecektir.
Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuruyu yapan adaya aittir.
Adaylar bu ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NİHAİ SONUÇLARIN İLANI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlayarak ilgili pozisyon sayısı kadar aday alınacaktır. Puanların eşit olması hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeye göre ilgili alanda daha fazla iş tecrübesine sahip olan adaya öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile sonuç belirlenecektir.
Başvuruda beyan edilen e-posta adresine yapılan bildirimde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Boş kalan pozisyona, aynı usulle sıradaki adayların alınması suretiyle pozisyon doldurulabilecektir.
Başvuru sahiplerine e-posta bildirimi dışında herhangi bir tebliğde bulunulmayacaktır.
Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuçları görüntüleyebilecektir. 3. Diğer hususlar · Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği ya da alım şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Sözleşmeli olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe bu ilan kapsamında başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. · Başvuru ve/veya alım aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olması halinde bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.